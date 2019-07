Opel gibt Preise seines elektrischen Corsa-e bekannt

Im Herbst bringt Opel erstmals seinen Corsa auch als elektrische Variante auf dem Markt. Nun steht auch fest, was das kommende E-Auto in Österreich kosten wird. Demnach wird der Opel Corsa-e ab einem Preis von 29.999 Euro zu haben sein.

In der First Edition mit einem größeren Info-Display, Leichtmetallfelgen und LED-Scheinwerfern wird der elektrische Opel 32.549 Euro kosten. Mit der Kaufprämie für Elektroautos in der Höhe von bis zu 3000 Euro, kann der Kaufpreis noch ein wenig reduziert werden.