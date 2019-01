Leistbar bis Luxus: Diese Elektroautos kommen 2019

Rund 1000 Seat-Mitarbeiter in Barcelona konnten die E-Autos kostenfrei ausborgen. Das Unternehmen erhofft sich daraus vor allem Erkenntnisse über die Alltagstauglichkeit der kompakten E-Autos und ob trotz geringer Reichweite (160 Kilometer) Defizite in der Ladeinfrastruktur bestehen. Preislich sollen sich die Fahrzeuge auch im unteren Segment bewegen – zwischen 15.000 und 20.000 Euro werden kolportiert.

Sono Sion

Auch wenn es der Name vielleicht vermuten lässt: Der Sion wird nicht in der Schweiz gebaut, sondern in Deutschland. Wie bei e.Go lockt auch hier ein noch relativ junges Start-up mit einem günstigen E-Auto für kurze Distanzen. Das Innovative am Sion: Die Karosserie ist mit Solarzellen bedeckt, sodass bei Sonnenschein das Fahrzeug geladen werden soll. Die Reichweite soll sich an besonders sonnigen Tagen so um bis zu 30 Kilometer erhöhen lassen.