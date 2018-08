"Elektrische Isetta": Mini E-Auto Microlino wird ab 2019 verkauft

Der Microlino erinnert stark an das Kultauto Isetta, das in den 50er-Jahren populär war. Mit einer Länge von 2,4 Meter und einem Gewicht von 450 Kilogramm ohne Batterien ist der Microlino ein wahrer Winzling, wie electrek berichtet. Das E-Auto bietet trotzdem Platz für zwei Passagiere vorne und 300 Liter Zeug im Kofferraum. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 90 Stundenkilometer, was für ein Auto mit 15 kW beziehungsweise 20 PS in Ordnung geht.