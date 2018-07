Erste Bilder vom kommenden E-Mini veröffentlicht

Bereits 2008 hat Mini ein Elektroauto vorgestellt. Dennoch spricht man bei dem Konzern davon, dass der kommende E-Mini das erste richtige E-Auto-Projekt sei. Das Modell von vor zehn Jahren sei lediglich ein limitiertes Pilotprojekt gewesen, wie Cnet berichtet.

Der E-Mini soll nächstes Jahr im Rahmen des 60-Jahre-Jubiläums der Automarke erscheinen. Gebaut wird er in Deutschland in den BMW-Werken Dingolfing und Landshut. Im Rahmen von Joint-Ventures sollen auch in China E-Minis produziert werden.