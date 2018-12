Wer den Porsche Taycan kaufen wird? Tesla-Fahrer

Tesla-Fahrer sehr interessiert

Laut Zellmer trifft das nicht zu: „Mehr als die Hälfte der Personen, die den Taycan angezahlt haben, besitzen noch keinen Porsche.“ Auf die Frage, was sie stattdessen besitzen, sagt Zellmer: „Wenn Kunden von anderen Marken kommen, waren es bisher Audi, BMW oder Mercedes. Jetzt ist es Tesla. Die Leute, die aus sehr guten Gründen neugierig auf Teslas waren, haben nicht aufgehört neugierig zu sein.“

Das macht durchaus Sinn. Das Tesla Model S und Model X sind keine preiswerten Gefährte und Tesla betont immer wieder gerne, wie leistungsstark diese sind und prahlt mit der Beschleunigung. Wer also schon einmal bereit war viel Geld für ein leistungsstarkes Elektroauto auszugeben, ist dies auch sehr wahrscheinlich wieder.

In der 90.000 US-Dollar teuren Basisversion soll der Taycan eine Leistung von umgerechnet 680 PS haben und in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Das wäre schneller als der Tesla Model S 100D. Die Performance-Version des Model S schafft den Sprint aber in 2,4 Sekunden. Ob der Taycan Turbo hier mithalten kann, ist noch nicht bekannt.