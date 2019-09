Video: Byton zeigt erstmals, wie das riesige Display funktioniert

Byton hat mit dem M-Byte seinen Elektro-SUV im Vorfeld der IAA offiziell vorgestellt. Am meisten Wert legt Byton dabei auf das gebogene 48-Zoll-Display, das das bislang größte Display in einem Auto darstellt. Autofahrer werden künftig nicht mehr mit dem Fahren beschäftigt sein, also müssen sie die Zeit im Auto unterhalten werden, lautet die Devise.

Der Bildschirm am Armaturenbrett ist 126 Zentimeter breit und wird von zwei weiteren Displays flankiert: Ein 7 Zoll Touchscreen befindet sich direkt am Lenkrad und auch dem Beifahrer steht ein 8 Zoll Display in der Mittelkonsole zur Verfügung. Dazu kommen noch zwei Screens für die Mitfahrer auf der Rückbank.