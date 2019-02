Neuer Peugeot 208 kommt im Herbst auch als Elektroauto

Motorenpalette

Was Peugeot (Teil der PSA-Gruppe gemeinsam mit Citroen und DSA) mit dem neuen 208 vormacht, soll künftig übliche Vorgehensweise werden. "Ab dem Launch von unserem neuen Kleinwagen werden wir in Zukunft alle neuen Pkw-Modelle mit einer elektrifizierten Variante vom Start an anbieten. So können unsere Kunden den Antrieb wählen, der zu ihrem Lebensstil passt", meint Steffen Raschig, Geschäftsführer von Peugeot Deutschland in einer Presseaussendung.