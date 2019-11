Ford stellt günstigen Tesla-Model-X-Rivalen Mustang Mach-E vor

Über dem Lenkrad befindet sich ein zweiter Screen mit 10,2 Zoll, der als digitale Instrumentenanzeige dient. Je nach Fahrmodus ändert sich das Design der Benutzeroberfläche. Während bei dem “Whisper”-Fahrmodus alles sehr minimalistisch und zurückhaltend ist, werden bei “ Engage” bereits mehr Infos angezeigt. Im Modus “Unbridled” trägt Ford dick auf und liefert unter anderem die G-Kräfte, die auf die Insassen einwirken.

Das Auto ist mit Apples CarPlay und Android Auto kompatibel. Direkt unter dem Display befindet sich ein Drahtlos-Ladepad für Smartphones. Dahinter liegen noch jeweils ein USB-A- sowie ein USB-C-Anschluss. Zusätzliche USB-Stecker für die Mitfahrer auf der Rückbank gibt es auf der Rückseite der Mittelkonsole.

Der Mach-E unterstützt außerdem Over-the-Air-Updates und kann per Smartphone entriegelt werden. In Sachen autonomes Fahren will Ford einen “Freihand”-Modus für Autobahnen per Update nachliefern.