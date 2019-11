Honda-CEO: Elektrische Autos werden sich nicht durchsetzen

Erst kürzlich hat Katsushi Inoue, der Präsident von Honda Europe, angekündigt, dass der japanische Autohersteller ab 2021 keine Fahrzeuge mehr mit Dieselmotor anbieten wird. Ebenso sagte er, dass die komplette Honda-Flotte elektrifiziert werden soll und Wasserstoff-Brennstoffzellenautos erst in ferner Zukunft interessant werden könnten.

Sein Chef, Honda-CEO Takahiro Hachigo sieht das ein bisschen anders, was dann doch für Verwunderung sorgt: "Ich glaube nicht, dass es einen dramatischen Anstieg bei der Nachfrage nach E-Autos geben wird. Und ich glaube, dass das weltweit gilt", wird der Honda-CEO von Automotive News zitiert.

Regulatorien als Hindernisse

Es gebe Hindernisse bei der Infrastruktur ebenso wie bei der Hardware der Fahrzeuge. Außerdem sei die regulatorische Situation in jedem Land anders, so Hachigo: "Ich glaube nicht, dass sich E-Autos in naher Zukunft durchsetzen werden."