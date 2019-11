Honda setzt auf E-Autos, steigt bei Diesel und Wasserstoff aus

Wasserstoff-Brennstoffzellenautos seien eine Technologie für die nächste Ära. Für Diesel hingegen sieht Honda gar keine Zukunft mehr: Ab 2021 werde der japanische Autohersteller keine Fahrzeuge mehr mit Dieselmotor anbieten. Zunächst liege der Fokus auf Hybrid- und Elektrofahrzeugen, wird Katsushi Inoue, Präsident von Honda Europe von driving.co.uk zitiert.

In Sachen E-Auto-Entwicklung ist Honda in den vergangenen Jahren hinter die Konkurrenz zurückgefallen. Sein erstes vollelektrsiches Auto wird der Kleinewagen Honda E werden. Dieser soll ab 2020 in Europa verkauft werden. Ein zweites E-Auto soll laut Honda-Managern ab 2022 zu haben sein.

Generell soll die komplette Honda-Flotte elektrifiziert werden. Das werde allerdings hauptsächlich über das Anbieten von Hybrid-Modellen erfolgen