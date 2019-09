Hersteller zielen mit E-Autos auf den Massenmarkt ab

Es wird ernst

Lange Zeit wurde das Thema Elektromobilität von den Herstellern stiefväterlich behandelt. Nicht zuletzt die Angst, von aufstrebenden Anbietern abgedrängt zu werden, bringt die Autobauer nun dazu das Thema ernsthaft anzugehen. Das zeigt sich daran, dass die traditionellen Hersteller nicht mehr nur elektrische Konzeptfahrzeuge präsentieren, sondern serienreife E-Autos für den Massenmarkt.

Dass sie so lange zögerten, gilt auch als Grund, warum noch immer vergleichsweise wenige E-Autos verkauft werden: Mit der Anschaffung warten die Kunden lieber noch zu, bis es eine größere und günstigere Auswahl an elektrischen Fahrzeugen vorhanden ist. Ob sich der prophezeite Elektroautoboom auch bewahrheitet wird sich wohl in naher Zukunft zeigen.