Honda kündigt 240 km/h schnellen Aufsitzmäher an

Honda arbeitet nicht nur an günstigen Elektroautos, sondern bricht auch weiterhin absurde Rekorde mit Verbrennungsmotoren. Am Mittwoch kündigte die britische Niederlassung von Honda den „Mean Mower V2“ an. Dieser Konzept-Aufsitzmäher soll bis zu 240 km/h schnell sein und in unter drei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen.