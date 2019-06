Video: Das Tesla Model X als Polizeiauto

Innerhalb der nächsten zehn Jahre könnten alle Patrouillenfahrzeuge der Polizei des Bundesstaats elektrisch betrieben werden, sagte Stuart Bailey von der Polizei in Victoria. Mit dem Model X will die australische Polizei auch mögliche weitere Anwendungen testen.

Tesla-Fahrzeuge sind bereits bei einigen Polizeieinheiten im Einsatz. In Los Angeles und Denver fahren Model S-Wägen Streife. Im kalifornischen Fremont soll dies ebenfalls bald der Fall sein. In Europa greift etwa die Polizei in der Schweiz und in Luxemburg auf Tesla-Fahrzeuge zurück.