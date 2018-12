Wie aus einem Tesla Model X ein Polizeiauto wird

Das Programm der Kantonspolizei ist der bislang umfangreichste Einsatz von Tesla-E-Autos bei Behörden. Aber auch andere Länder haben bereits in diese Richtung experimentiert. So kommen etwa bei der Polizei in Los Angeles sowie in Denver Model S zum Einsatz. In Europa denkt laut einem Bericht bei Electrek etwa Scotland Yard über den Einsatz nach. Die Polize in Luxemburg hat bereits zwei Model S umgerüstet.

Das Model X wird bereits in Kanada – konkret in Ontario – als Polizeifahrzeug eingesetzt.