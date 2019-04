Weltweit größte Tesla-Polizeiflotte startet in der Schweiz

Auflagen

Zu den Auflagen zählt etwa, dass durch die Autos aufgezeichnete Daten nur so bearbeitet werden, „wie dies gerechtfertigt und verhältnismäßig ist“. Da der Model X auch mit Kameras ausgestattet ist, muss es auch hier Vorschriften geben. So dürften die entsprechenden Bilder nur temporär gespeichert werden.

Bei einem sicherheitsrelevanten Vorfall würden zwar Informationen an Tesla gesendet werden, die beträfe aber nur einige Sekunden. „Das Risiko einer Persönlichkeitsverletzung erscheint damit sehr gering“, so der Datenschützer Beat Rudin. Dennoch solle überprüft werden, ob die automatische Übermittlung deaktiviert werden kann. Auch wird vom Datenschützer empfohlen, die mitgelieferten SIM-Karten durch die eines Schweizer Mobilfunkers zu tauschen.

Preis

Umstritten waren zum Start auch die Anschaffungskosten. Diese Bedenken wollte die Polizei aber bereits von Beginn an ausräumen. So erklärte man, dass die Teslas verglichen mit Dieselfahrzeugen zwar in der Anschaffung teurer seien, man bei Betriebs- und Unterhaltskosten jedoch sparen könne. Auch der Wiederverkaufswert sei deutlich höher.