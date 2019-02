Volvos Elektroauto Polestar 2 setzt Tesla Model 3 unter Druck

Android für das Auto

Android bildet zwar den Unterbau des Infotainmentsystems, das Design und die Benutzeroberfläche stammen allerdings von Volvo. Google liefert also den Backbone und erlaubt den Autoherstellern, das Infotainmentsystem an ihre Design-Linien anzupassen. Beim Polestar 2 zeigt sich, dass die Software Anleihen an Volvos Sensus UI nimmt. Künftig werden auch Modelle von Nissan, Renault, Mitsubishi und Audi auf Android als Infotainment-Backbone zurückgreifen.

Für Google ist der Schritt ins Auto ein wichtiger Meilenstein. Bislang hat BlackBerry mit seiner QNX-Software den Markt für Auto-Infotainmentsysteme dominiert und damit Fahrzeuge von Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Toyota und Volkswagen ausgestattet.