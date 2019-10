Mazda zeigt erstes Elektroauto MX-30 mit Selbstmördertüren

Mazda hat im Rahmen der Tokio Autoshow am Mittwoch sein erstes Elektroauto offiziell präsentiert. Der kleine Crossover trägt die Bezeichnung MX-30 ist mit einem 35,5kWh-Akku ausgestattet und kommt unter anderem mit “Freestyle”-Türen, die umgangssprachlich auch als Selbstmördertüren bezeichnet werden. Jene lassen sich bis zu 82 Grad vorne und bis zu 80 Grad hinten öffnen. Dadurch soll man besonders bequem ein- und aussteigen können. Auch das Beladen soll einfacher vonstatten gehen.

Punkten will Mazda mit einer besonderen Fahrdynamik. So kommt bei dem Auto das System "Electric G-Vectoring Control Plus" zum Einsatz. Jenes bewirkt, das Gewicht des Autos in Kurven so verlagern, dass es zur Fahrstabilität beiträgt. Der Elektromotor selbst in in der Front verbaut, der Akku ist - wie auch bei vielen anderen Elektroautos - in den Fahrzeugboden eingebaut.