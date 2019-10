Schwedisches Elektroauto Uniti One kostet 18.000 Euro

Das Elektroauto wiegt 600 kg und ist 3,2 Meter kurz. Die Leistung ist mit 50 kW (68 PS) angegeben. Von 0 auf 100 km/h geht es in 9,9 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit sind 120 km/h. Wie es sich für einen kompakten Stadtflitzer gehört, ist der Wenderadius mit 7 Meter angenehm klein.

Das Uniti One kann ab sofort auf der Website konfiguriert werden. In der günstigsten Version kostet es 17.767 Euro, ohne Steuern, Abgaben und Subventionen. Wer will kann sich auf die Warteliste setzen lassen. Uniti informiert dann, wenn das Elektroauto in der entsprechenden Konfiguration im Land des Users verfügbar ist. In Europa soll es Mitte 2020 soweit sein.