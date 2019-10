Volvo präsentiert erstes Elektroauto XC40 Recharge

Der E-SUV ist mit einem 78 kWh-Akku ausgestattet, der 400 Kilometer Reichweite (WLTP) verspricht. Zwei Motoren für den Allradantrieb versprechen eine Gesamtleistung von 300 kW, mit je einem Motor pro Achse. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Volvo mit 180 km/h an, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h schafft das Auto in knapp unter 5 Sekunden.

Der XC40 Recharge unterstützt Schnellladen mit bis zu 150 kW. Damit soll die Batterie des XC40 in 40 Minuten zu 80 Prozent geladen werden können. Darüber hinaus kommt bei dem Elektroauto erstmals Android als Infotainment-System zum Einsatz. Die Preise sollen in Kürze bekanntgegeben werden.

Bessere CO2-Bilanz

Mit dem Ausbau des Elektroautoangebots will Volvo die klimaschädlichen Abgase seiner Flotte deutlich senken. Bis 2025 soll die CO2-Bilanz pro Auto im Vergleich zu 2018 um 40 Prozent verbessert werden, kündigte Volvo-Chef Hakan Samuelsson am Mittwoch an.