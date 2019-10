So viel wird Volvos Elektroauto Polestar 2 kosten

Mit dem Polestar 2 bringt Volvo Anfang 2020 sein mit Spannung erwartetes Luxus-Elektroauto auf den Markt. Es wird das erste Fahrzeug der Welt sein, das komplett auf Google Android aufbaut. Am Donnerstag gab der Autohersteller nun die Europapreise zum Marktstart bekannt. Billig wird es definitiv nicht. In Deutschland wird das Auto 58.800 Euro kosten, in den ebenfalls angeführten Niederlande und Belgien werden inklusive Steuer 59.800 Euro fällig.