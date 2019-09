Volvo gibt Vorgeschmack auf sein erstes Elektroauto

Knautschzone

Die Batterie des elektrischen Volvo XC40 wiederum wird durch einen speziellen Aluminiumrahmen geschützt, der eine Knautschzone rund um den empfindlichen Energiespeicher bildet. Durch das Gewicht der Batterie und den damit nach unten verlagerten Schwerpunkt sei der Elektro-XC40 besser vor Überschlägen geschützt.

Assistenzsysteme

Neben passiver Sicherheit verrät Volvo auch mehr über aktive Sicherheitssysteme an Bord. Eine neue Fahrerassistenzplattform, die u.a. aus Radar, Kameras und Ultraschallsensoren besteht, soll dabei auch als Basis für mehr Autonomie dienen. In den kommenden Wochen will Volvo noch mehr Informationen zum Elektro-XC40 preisgeben. Die offizielle Präsentation des Fahrzeugs soll am 16. Oktober stattfinden.

Abgesehen vom elektrischen XC40 hat Volvo heuer bereits ein weiteres Elektroauto präsentiert. Der Polestar 2 der Volvo-Tochter Polestar wird allerdings erst ab 2020 produziert. Der elektrische XC40 soll früher auf den Markt kommen.