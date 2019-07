Porsche Taycan und Volvo Polestar 2 in freier Wildbahn gefilmt

Beim Porsche Taycan und dem Volvo Polestar 2 handelt es sich um zwei mit Spannung erwartete E-Auto-Neuheiten. Porsche will seinen elektrischen Sportwagen im September auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt präsentieren. Das Äußere des Taycan ist längst kein Geheimnis mehr. Allerdings wurde der Model 3-Fahrer mit Kamera in der Hand gebeten, nicht zu nahe an die Taycan-Modelle heranzutreten, da das Innere der Fahrzeuge noch immer vor der Öffentlichkeit gehütet wird.