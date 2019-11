DS 3 Crossback E-Tense: Testfahrt im kompakten Elektro-SUV

Gibt es auch DS Apps?

Mit der MyDS-App lassen sich alle wichtigen Informationen des Elektroautos am Smartphone auslesen, beispielsweise Ladezustand, Ladevorgang Programmierung und ferngesteuert starten. Auch lässt sich damit der Innenraum vorheizen oder vorkühlen.

Außerdem können sich DS-Fahrer über die Free2Move Service-App über nahgelegene Ladestationen informieren. Mit der App kann auch gleichzeitig der Ladevorgang bezahlt werden.

Mit dem DS Trip Planer können zudem Routen geplant werden, bei denen die Reichweite des E-Autos in Echtzeit berücksichtigt wird. Plant man etwa eine Route, die über die Reichweite des Fahrzeugs hinausgeht, wird in die Routenplanung das Akkuladen einberechnet. An welcher Ladestation geladen werden soll, wird ebenso in der Navigation berücksichtigt.