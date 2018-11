Hyundai Kona Elektro im Test: Gebremst wird mit der Hand

Smart Mobility

Was dem Hyundai Kona Elektro gänzlich fehlt, ist eine Smartphone-App oder ein Online-Dashboard, mit der das Fahrzeug verwaltet werden kann. Während bei anderen Herstellern etwa Ladevorgänge am Smartphone oder online am Desktop verwaltet werden können, vermisst man hier eine solche Funktion.

Auch zum Senden von vorgeplanten Routen an das Fahrzeug, zum Auslesen von Fahrstatistiken, zum Fernsteuern der Heizung oder für Sicherheitsfunktionen, wäre eine entsprechende App mehr als wünschenswert.

Rekuperation

Die Rekuperationsleistung lässt sich mit den zwei Wippschaltern, die sich am Lenkrad befinden in drei Stufen regulieren. Haltet man das linke Schaltpaddel gedrückt, erfolgt die Bremsenergierückgewinnung mit maximaler Intensität und bringt das Fahrzeug zum vollständigen Stillstand ohne, dass man die Fußbremse benutzen muss. Selbstverständlich kann die Fußbremse wie gewohnt benutzt werden, das Bremsen per Hand ist nur als zusätzliche, energieeffiziente Option beim vorausschauenden Fahren gedacht.