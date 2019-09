DS 7 Crossback im Test: Was der smarte SUV zu bieten hat

Smartphone-App als Fahrtenbuch

Mit der MyDS-App kann das Fahrzeug mit dem Smartphone per Bluetooth verbunden werden. In der Folge synchronisiert das Auto seine aufgezeichneten Fahrdaten mit dem Handy, wo sie in der App schön übersichtlich auszulesen sind. Aktuelle Parkstandorte, Füllstand des Treibstoffs und durchschnittlicher Verbrauch werden auf dem Home-Dashboard in der App angezeigt. Außerdem zeigt die App die nächsten DS-Service-Standorte und dient als Nutzerhandbuch.

Aufschlussreich ist der Menüpunkt "Fahrten". Hier sind sämtliche Fahrten - vom Starten des Motors bis zum Ausschalten des Motors - übersichtlich aufgelistet: Verbrauch, Uhrzeiten, Distanz und GPS-Daten auf einer Landkarte sind bei jeder einzelnen Fahrt hinterlegt. Gibt man noch zusätzlich die Treibstoffkosten beim Tanken ein, werden bei jeder Fahrt sogar die jeweiligen Kosten angezeigt. Darüber hinaus lassen sich die Fahrten kategorisieren, was für die privat/berufliche Nutzung des Autos hilfreich sein kann. Die Fahrdaten lassen sich praktischerweise auch exportieren.

Einziger Makel an der App: Synchronisiert werden die Informationen nur, wenn man mit aktiver Bluetooth-Verbindung und geöffneter MyDS-App im Fahrzeug sitzt. Eine Datenübertragung über die Cloud ist nicht möglich.

Praktisch ist, dass die Frontablage in der Mittelkonsole eine kabellose Ladestation für Smartphones integriert hat. Legt man ein Qi-fähiges Handy in die Ablage, beginnt es automatisch den Akku aufzuladen. Alternativ können Smartphones über den USB-Port in der Mittelablage geladen werden.