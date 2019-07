Was Tesla anders als die Konkurrenz macht - und was nicht

Sonstiges

Der Überwachungsmodus ist eine feine Sache. Potentielle Autodiebe und Vandalismus soll durch den Sentry Mode vorgebeugt werden. Auch wenn er Parkschäden oder ähnliches nicht verhindern kann, ist der Überwachungsmodus in der Lage die Verursacher ausfindig zu machen. Parkt man seine 65.000-Euro-Karre nimmt einem der aktivierte Wächter-Modus einige Sorgen. Allerdings ist das Aufzeichnen von Videos im Rahmen des Sentry Mode in Österreich nicht erlaubt.

Mit versteckten Features, so genannten Easter Eggs, weiß Elon Musk, wie man sich im Gespräch hält. Bis auf die integrierten Atari-Games, haben die Easter Eggs keinen Nutzwert. Diesen kleinen Spaßfaktor vernachlässigen die anderen Hersteller komplett.

Weil es bei unserem ersten Model 3-Test zu kurz gekommen ist: Das günstigste Tesla-Auto hat bei Regenwetter eine Art Konstruktionsfehler beim Kofferraum. Öffnet man den Kofferraumdeckel auf dem sich Regenwasser angesammelt hat, rinnt dieses Wasser auf die Dachfläche, von wo aus es wieder in Richtung offenen Kofferraum rinnt. Das meiste Wasser wird zwar von einer Rinne aufgefangen, doch an manchen Stellen schwappt das Wasser über und platscht in den Kofferraum.