Warum der Tesla-Überwachungsmodus in Österreich nicht legal ist

Sentry Mode als herkömmliche Alarmanlage

Will man die Funktion in Österreich aber dennoch nutzen, könnte man einfach den USB-Stick weglassen. Dann würden zwar keine Videos aufgezeichnet, was selbstverständlich am Sinn des Features vorbeigeht, die reine Abschreckung eines blinkenden und hupenden Autos wäre aber immer noch gegeben. "Werden keine Videos aufgezeichnet, verhält sich das Fahrzeug ja nicht anders, als eine herkömmliche Alarmanlage. Unter diesen Voraussetzungen wäre die Verwendung der Funktion auch in Österreich legal", sagt der Datenschutz-Experte.

Wie ein futurezone-Test in einer Tiefgarage gezeigt hat, wird ein Video aufgezeichnet, sobald jemand nahe am Auto vorbeigeht. Auch wenn ein Fahrzeug knapp am Tesla vorbeifährt, hinterlässt der Wächter-Modus ein Video auf dem USB-Stick.

Am Straßenrand im Wiener Stadtgebiet geparkt, hat der Sentry Mode in einer Nacht mehr als 400 so genannter Ereignisse registriert. Allerdings hatten wir keinen USB-Stick angeschlossen und können daher nicht sagen, wieviele Videos davon tatsächlich aufgezeichnet worden wären. Das Fahrzeug überschreibt alte Videos nicht von selbst, was bedeutet, dass der Speicher des USB-Sticks schnell voll sein wird.

In den verschiedenen Tesla-Foren wird daher der Anschluss einer externen Festplatte oder eines USB-Sticks mit ausreichend Speicherplatz empfohlen. Man sollte aber unbedingt darauf achten, dass die Schreibgeschwindigkeit des Speichermediums ausreichend ist.