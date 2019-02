Tesla demonstriert neuen Diebstahlschutz mit Krümelmonster

In dem Original-Video war zu erkennen wie der "Wächter-Modus" (Sentry Mode), so der Name des Tesla-Diebstahlschutzes, alle drei Phasen durchläuft. Bei der Annäherung des Krümelmonsters wechselt das Auto in den Standby-Modus. Als das Krümelmonster auf das Auto zu geht, wird der Status auf „Alarmiert“ gewechselt. Sobald das Krümelmonster auf das Auto einschlägt, ist das System im Alarm-Modus.

Neben Warnmeldungen am Bildschirm, blinkenden Lichtern und ohrenbetäubendem Lärm, schickt der Alarm-Modus auch eine Nachricht an den Besitzer. Der Vorgang wird von mehreren Kameras des Autos gefilmt und gespeichert. Dies soll der Polizei nach dem Einbruch oder Vandalismus helfen, den Täter ausfindig zu machen.

Trotz des Wächter-Modus warnt Tesla davor, Wertgegenstände im Auto zu lassen. Möglicherweise lassen sich nicht alle Ganoven so einfach von Lärm und Licht abschrecken, wie das Krümelmonster.