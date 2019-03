Was beim Laden von E-Autos zu beachten ist

In der Rubrik "Frag die futurezone" können Leser ihre Fragen zu IT-Themen einschicken, die wir dann beantworten. Besonders viele haben uns zum Thema Elektroautos erreicht, speziell wenn es um das Laden der Akkus geht: Wo kann ich mein Elektroauto aufladen, was brauche ich dazu, kann man dabei etwas falsch machen und wie finde ich die nächste Ladestation? Was kostet mich eine Wallbox, wie viel kostet das Laden bei öffentlichen Stationen und was passiert, wenn ich mit leerem Akku liegen bliebe?

Beginnen wir ganz am Anfang. Wer sich ein Elektroauto anschaffen will, wird zunächst wissen wollen, wie man sein künftiges Auto am effizientesten zuhause aufladen kann. Wer einen Garagenplatz hat, hat bereits einen Teil der Antwort. Für diejenigen, die keinen Garagenplatz haben, ist die Sache etwas komplizierter - mehr dazu weiter unten bei dem Thema: Öffentliche Ladeinfrastruktur.

Bei Garagen am Arbeitsplatz muss man sich natürlich mit dem Arbeitgeber auseinandersetzen, ob ein Ladepunkt zur Verfügung gestellt werden kann.

Garage im Mehrparteienhaus

Bei einem privaten Garagenabstellplatz in einem Mehrparteienhaus, muss man sich an die baurechtlichen Rahmenbedingungen halten, um einen Ladepunkt installieren zu können. Müssen alle Miteigentümer der Errichtung eines Ladepunktes zustimmen, kann es kompliziert werden. Durch eine Gesetzesänderung, die bereits in Arbeit ist, soll dieses Vorhaben künftig erleichtert werden.

Sind in einer Mehrparteienhausgarage bereits Ladepunkte vorhanden, sollte man sich beim Errichten der Ladeinfrastruktur mit seinen Nachbarn abstimmen, um bei gleichzeitigem Laden nicht das Stromnetz zu überlasten.

Mit Starkstrom zuhause laden

Grundsätzlich können E-Autos auch mit einer herkömmlichen Haushaltssteckdose geladen werden. Dies ist allerdings nicht wirklich praxistauglich, da der Ladevorgang extrem lange dauert - zum Teil sogar mehr als einen ganzen Tag.

Einen recht effizienten Ladepunkt hat in Österreich fast jeder Hausbesitzer ohnehin zuhause: die rote CEE-Steckdose, auch Starkstromstecker oder kleiner Industriestecker genannt. Wer diesen Stecker zum Laden verwenden will, muss allerdings ein passendes Adapterkabel verwenden. Diese haben meist eine so genannte "In-Kabel-Kontrollbox" (In-Cable Control Box, kurz "ICCB") integriert.