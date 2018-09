Hohe Preisunterschiede und wenig Transparenz bei E-Tankstellen

Der Markt für Elektroautos nimmt in Österreich langsam Fahrt auf. Im ersten Halbjahr 2018 waren bereits mehr als 17.600 Fahrzeuge unterwegs. Beim Aufladen der E-Autos an öffentlichen Ladestationen gibt es aber große Preisunterschiede, wie eine Studie der Arbeiterkammer (AK) ergab. Für Konsumenten gebe es auch kaum Möglichkeiten die Preise zu vergleichen, sagte Michael Soder, Energieexperte in der Abteilung Wirtschaftspolitik bei der AK Wien, bei der Präsentation der Studie am Dienstag.

Die AK verglich für die Studie die mehr als 4000 öffentlichen Ladestationen in Österreich und insgesamt 20 unterschiedliche Tarife von elf Anbietern und machte Unterschiede von bis zu 5,41 Euro ro 100 Kilometer aus. Auf Basis einer durchschnittlichen Fahrleistung von 1020 Kilometern pro Monat, könne sich dies auf Mehrkosten von mehr als 55 Euro monatlich summieren, heißt es in dem AK-Papier.

Ähnlichkeiten zum Mobilfunkmarkt

Grund für die mangelnde Vergleichbarkeit seien große Unterschiede zwischen den Tarifmodellen und auch innerhalb der Tarife, sagte Soder.Kunden könnten zwischen Vertragstarifen, Pauschalen und Direktzahlungen wählen. Unterschiede gebe es darüber hinaus bei der Art der Abrechung, der Taktung sowie bei den in den Pauschalen enthaltenen Leistungen. "Der Stromtankstellenmarkt verfolgt eine andere Logik als traditionelle Tankstellen und ist am ehesten mit dem Mobilfunkmarkt vergleichbar", erläuterte der Experte. Dazu komme, dass Kunden an den Ladestationen selbst oft nicht mehr ablesen könnten, als den Ladestand ihres Fahrzeuges.