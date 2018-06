Mercedes zeigt elektrischen Kompaktwagen-Prototyp

Der Allradantrieb des Kleinwagens sollte das Auto in etwa fünf Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer beschleunigen. Eine Schnellladefunktion wurde ebenfalls angekündigt. Sie soll in zehn Minuten für 100 Kilometer zusätzliche Reichweite sorgen. Ob der Prototyp all diese Versprechungen erfüllt, ist derzeit nicht bekannt, ebensowenig wie ein Verkaufsdatum. Das Design des Prototypen scheint zudem recht futuristisch für ein Auto, das tatsächlich in Kürze in Serie gehen soll.