Das ist der neue Mega-Laser der USA

Die USA haben einen neuen Laser-Rekord aufgestellt. Im ZEUS-Laserlabor an der University of Michigan erreichte ein Laserpuls erstmals eine Spitzenleistung von 2 Petawatt. Das entspricht dem Doppelten der bisherigen Rekordleistung von Lasern in den USA.

Die enorme Leistung übertrifft damit auch das 100-fache der weltweiten Stromleistung, kann aber nur für einen kurzen Moment aufrechterhalten werden. Konkret kann sie für 25 Trillionstel einer Sekunde (eine Trillion hat 18 Nullen) gehalten werden. Blinzeln darf man also nicht unbedingt.

Labor für die vielversprechendsten Forschungsvorhaben

Das Laserprojekt ZEUS wird von der National Science Foundation (NSF) gefördert. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Einrichtung, in der Forschungsteams aus den USA oder dem Ausland Versuche durchführen können.

Die vielversprechendsten Projektideen werden dann in einem unabhängigen Auswahlverfahren ausgewählt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Die Forschung mit ZEUS soll beispielsweise neue Erkenntnisse in den Bereichen Materialwissenschaft oder Quantenphysik bringen. Anwendung soll der Laser beispielsweise auch in der Weiterentwicklung der Technologie zur Krebsbehandlung finden.

Wie ZEUS funktioniert

Ein Vorteil von ZEUS ist, dass das Licht des Lasers auf mehrere Strahlen aufgeteilt werden kann. Indem die Wissenschaftler 2 getrennte Laserstrahlen verwenden, wollen sie Energie erzeugen, die jener eines Teilchenbeschleunigers entspricht. Damit wäre sie 5 bis 10 Mal höher als bisher in ZEUS-Anlagen erzeugte Elektronenstrahlen.