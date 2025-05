Unbekannter Bakterienstamm auf chinesischer Raumstation gefunden

Ein Forschungsteam aus China hat einen vormals unbekannten Bakterienstamm aus Oberflächenproben der chinesischen Raumstation Tiangong identifiziert. Niallia Tiangongensis ist nach seinem Entdeckungsort benannt und wurde in der Fachzeitschrift International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology im Detail beschrieben.

Das Bakterium ist verwandt mit Niallia circulans, das auf der Erde in Form von Sporen im Boden auftritt. Es ist unklar, ob sich der neue Stamm erst im All zu seiner jetzigen Form entwickelt hat, oder zumindest einige Eigenschaften schon vor seiner Ankunft auf der Raumstation vorhanden waren.