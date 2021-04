Autonome U-Bahn in Wien: X-Wagen absolviert erste Testfahrt

Es handelt sich dabei um jenes Modell, das in noch etwas fernerer Zukunft vollautomatisch auf der in Bau befindlichen Linie U5 unterwegs sein wird. Allerdings verfügen die Garnituren auch über ein Cockpit, sie können auf den restlichen Linien also auch klassisch mit Fahrpersonal betrieben werden. Rein äußerlich ist der Unterschied zum V-Wagen relativ gering.

Mehr Stehplätze

Das Design der von Siemens Mobility produzierten Züge ähnelt der aktuell modernsten Wiener U-Bahn-Generation. Am auffälligsten ist vermutlich noch das Lichtband an den Stirnseiten, das beim X-Wagen schmaler ist und auch keine V-Form aufweist. Innen fällt auf, dass es mehr Platz gibt, zumindest wenn man stehen möchte.

Die Sitzplätze werden dafür weniger, wobei für die Bestuhlung Schichtholz verwendet wurde. Die Anordnung erfolgt in einer Kombination aus den gewohnten Quersitzen und aus Längssitzen an der Wand. Die Sitze sind rot gefärbt, mit einigen blauen Ausnahmen. Diese sind für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen. Insgesamt können in einer Garnitur 928 Öffi-Passagiere unterwegs sein. Das sind, so betonen die Wiener Linien, 46 mehr als im V-Wagen.