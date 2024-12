Tullner Start-up spritzt Alternative für chemische Dünger direkt ins Saatgut

Zusammen mit Nikolaus Pfaffenbichler gründete sie Ensemo 2021 als Spin-Off des AIT Austrian Institute of Technology. Unterstützt wird das Start-up unter anderem von der Förderbank Austria Wirtschaftsservice (aws) im Rahmen des Preseed-Förderprogramms. Hier werden Projekte von der Idee bis zur Markteinführung mitfinanziert.

Eine Alternative sind biologische Dünger , wofür das Saatgut mit Mikroorganismen behandelt wird. Doch dieser Prozess war bisher noch nicht wirtschaftlich genug, um ihn in einem großen Maßstab in der Landwirtschaft zu nutzen.

Die Maschine von Ensemo injizier Mikroben in das Saatgut

Zuvor wurde dieser Prozess oft von den Bauern selbst durchgeführt. Dabei werden die Mikroben außen am Saatgut angebracht. Nicht immer überstehen die Mikroorganismen diese Behandlung. Da die Mikroben durch die Ensemo-Maschine ins Innere des Saatguts gebracht werden, sind sie aber geschützt.

Die Saatkörner durchlaufen einzeln die Maschine, werden fixiert und an der richtigen Position aufgeschnitten , damit der Keimling nicht beschädigt wird, erklärt Mitter. „In der Maschine wird optisch mit Kameras geprüft, ob das Korn richtig liegt“. Liegt es falsch, so dass der Keimling beim Einstich beschädigt würde, wird das Saatgut wieder herausgeblasen. Liegt es auf der richtigen Seite, wird es aufgeschnitten, die mikrobielle Suspension wird eingespritzt und es wird mit einem biologisch abbaubaren Kleber wieder versiegelt.

Damit wird man den straffen Zeitplänen in der saisongebundenen Saatgutproduktion gerecht. Innerhalb von Minuten müssen dabei Tonnen von Körnern bearbeitet werden.

Die erste Maschine ist dabei auf eine Saatgutgröße limitiert: Soja und andere Leguminosen sowie Mais. Zukünftig sollen auch Gemüse und Sonnenblumen behandelt werden können. Für die Weiterentwicklung will sich Ensemo auch vergrößern und sucht neue Mitarbeiter.

Knöllchenbakterien liefern Stickstoff

Bei den Mikroben handelt es sich um Rhizobien, also Knöllchenbakterien. „Sie bilden eine Symbiose mit den Sojapflanzen an deren Wurzel“, erklärt Mitter. „Sie können Stickstoff aus der Luft fixieren und in Ammonium umwandeln. Das wird der Pflanze dann zur Verfügung gestellt.“

Sojapflanzen haben einen besonders hohen Stickstoffbedarf. Sie nehmen ihn u.a. in Form von Ammonium auf. Damit werden Stoffwechselprozesse in Gang gesetzt. Das steigert den Ertrag der Pflanzen und die Sojabohnen haben eine höhere Proteinqualität. Sie besitzen dafür von Natur aus Knöllchenbakterien, die werden aber erst im Laufe ihres Wachstums aktiv. Durch die Injektion zusätzlicher Bakterien können sie bereits während des Keimens Ammonium liefern.