Wie Pflanzen 30 Tage Dürre ohne Bewässerung überleben können

Ein Hydrogel des Start-ups Agrobiogel kann enorme Mengen an Wasser speichern. In Tulln wird die industrielle Fertigung getestet.

Wasser ist in der Landwirtschaft ein zunehmend knappes Gut. Die steigende Anzahl an Hitzetagen und Dürreperioden führt immer öfter zu Ernteausfällen. Das Start-up Agrobiogel hat ein biologisches Hydrogel entwickelt, das die Wasserversorgung von Pflanzen auch in Dürregebieten über längere Zeiträume sicherstellen kann. "Pflanzen können damit Trockenphasen besser überstehen und Bewässerungsintervalle können verlängert werden", sagt Christoph Ertl, Verkaufsleiter des in Tulln ansässigen Unternehmens. 1 Gramm des auf Holzabfällen basierenden Granulats, das durch die Wasseraufnahme in die Gelphase übergeht, kann 10 bis 15 Gramm Wasser speichern, sagt Ertl. Bis zu 30 Tage sollen Pflanzen damit ohne Bewässerung auskommen.

Das Granulat von Agrobiogel © Keith Nyanhongo

Das Gel speichert auch Nährstoffe und gebe sie langsam ab. Dadurch kann der Einsatz von Dünger reduziert werden, sagt Ertl. Über mehrere Jahre werde es komplett biologisch abgebaut und zerfalle zu Humus. Dies verbessert die Bodeneigenschaften und erhöht die Fruchtbarkeit. Forschungen an der Boku in Wien An dem auf Holzabfällen basierenden biologischen Wasserspeicher, der auch in Wüstengebieten eingesetzt werden kann, hat der Biotechnologe Gibson Nyanhongo seit mehreren Jahren an der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien geforscht. 2021 wurde Agrobiogel als Spin-off der Universität gegründet.

© Keith Nyanhongo

Erste Produkte im Frühjahr Im Frühjahr will das Start-up mit ersten Produkten für den Haus- und Gartenbereich in Österreich und Teilen Deutschlands auf den Markt kommen. Vertrieben werden soll das Biogel über ein Händlernetz. Im landwirtschaftlichen Bereich wolle man 2024 starten, sagt Ertl. Zunächst soll das Hydrogel bei der Gemüseproduktion in Glashäusern und bei Neupflanzungen von Spezialkulturen, etwa Wein- und Obst in Trockengebieten, zum Einsatz kommen. Vor allem dort, wo es nicht die Möglichkeit zur Zusatzbewässerung gibt, sagt Ertl. Künftig soll das Hydrogel auch auf verschiedene Pflanzenarten abgestimmt werden. Neben der Landwirtschaft soll das Gel auch in der Forstwirtschaft, in der Substratproduktion, der Landschaftsgärtnerei sowie für Begrünungen von Autobahn- und Bahnböschungen eingesetzt werden können. Pilotproduktionsanlage Im Tullner Zukunftspark wurde die erste Industrieskala-Demoaanlage errichtet. "Wir versuchen, was an der Boku im Kleinen auf der Laborskala entwickelt wurde, in einen industriellen Prozess zu überführen", sagt Tobias Keplinger, Chief Operating Officer (COO) des Start-ups. Die Anlage in Tulln soll Produktionspartner als Demonstration dienen. "Wir zeigen, wie das funktionieren kann." Die Produktion für kleine Mengen ist bereits angelaufen. Noch heuer soll an dem Standort die Produktionskapazität auf einen 3-stelligen Tonnenbereich ausgebaut werden, kündigt Keplinger an.

Agrobiogel-Gründer Gibson Nyanhongo (im Bild rechts) und Team © Agrobiogel