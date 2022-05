Start-up hilft Waldbesitzern, mit CO2-Zertifikaten Geld zu verdienen

Das Vorarlberger Start-up tree.ly will die CO2-Speicherung von Wäldern optimieren und Waldbesitzer*innen zu zusätzlichen Einnahmen verhelfen.

Der Wald bindet Schadstoffe aus der Atmosphäre und gilt als wichtiger Klimaschutzfaktor. 3,6 Milliarden Tonnen CO2 werden auf diese Art nach Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums von den 4 Millionen Hektar Wald in Österreich der Atmosphäre entzogen.

Das Vorarlberger Start-up Tree.ly will Waldbesitzer*innen, die Vorräte in ihren Wäldern aufbauen oder auf den Abbau von Waldvorräten verzichten, zu Einnahmen aus ihren Leistungen für das Ökosystem verhelfen.

"Wälder decken einen wichtigen Aspekt der Klimaneutralität ab", sagt Jodok Batlogg, der das Start-up im vergangenen Jahr gegründet hat. "Es geht darum, dass nachhaltige Maßnahmen getroffen werden, die zu einer besseren Waldstruktur führen und dem Klimawandel entgegenwirken."

Handel mit Zertifikaten

Das Start-up analysiert für Waldbesitzer*innen den Waldbestand und erstellt darauf aufbauend Maßnahmen, wie die CO2-Aufnahme des Waldes verbessert werden kann. Das CO2-Projekt wird dann bei Zertifizierern zur Validierung eingereicht. Die Zertifikate werden am CO2-Markt platziert und an Firmen verkauft, die ihre Emissionen kompensieren wollen. Für den Handel zugelassen sind sie am freiwilligen nationalen Markt. "Wir bringen lokale Zertifikatskäufer mit lokalen Waldbesitzer*innen zusammen", sagt der Gründer.

International können die Zertifikate für die österreichischen Wälder nur bedingt gehandelt werden, da die Reduktion der Treibhausgase durch den heimischen Wald in die österreichische Treibhausgasbilanz einfließt. Batlogg sieht dabei allerdings noch Klärungsbedarf. Es brauche neue Modelle, wie die Ökosystemleistungen in Wert gesetzt werden, sagt der Gründer.