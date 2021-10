Green Tech: Wie künstliche Intelligenz beim Klimaschutz hilft

Mehr als 70.000 Tonnen Lebensmittel aus Supermärkten landen Studien zufolge in Österreich jährlich auf dem Müll. Um leere Regale und damit das Abwandern der Kund*innen zur Konkurrenz zu vermeiden, würde im Lebensmittelhandel oft mehr bestellt als tatsächlich verkauft werden könne. Was übrig bleibe, werde dann meist weggeworfen, sagt Eric Weisz. Mit seinem Start-up circly will er mithelfen, die Lebensmittelabfälle im Einzelhandel zu reduzieren.

Dazu hat das in St. Pölten ansässige Unternehmen eine Lösung entwickelt, die das Kaufverhalten von Kund*innen analysiert und detaillierte Prognosen über den tatsächlichen Bedarf abgibt. "Unsere Aufgabe ist es, durch präzise Planung die Bestandsmengen zu optimieren", sagt der Gründer. Beide Risiken für Händler - leere Regale und Überschüsse - könnten damit vermieden werden.

Bei seiner Lösung bringt circly künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zum Einsatz. In die Analysen fließen Absatzdaten und Marketingaktionen der Lebensmittelhändler*innen ebenso ein wie branchenspezifsche Kennzahlen, Wetterdaten, Feiertage und Events, etwa wichtige Fußballspiele. Das System erkennt Muster und lernt mit jedem Datensatz dazu.