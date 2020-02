Klimarettung mit Lastenroller und Nachhaltigkeits-App

Nach einer Auszeit will er nun mit einer auf nachhaltigem Konsum spezialisierten App reüssieren. "Viele Emissionen werden durch die Nahrungsmittelproduktion und den Verkehr verursacht, sehr viele Probleme hängen mit dem Konsum zusammen." Mit seiner App will er Nutzern helfen, nachhaltig einzukaufen. Sie erkennt, welche Produkte Nutzer einkaufen und ermittelt, ob diese mit ihren Werten übereinstimmen. Daneben sollen Nutzer auch generell über nachhaltigen Konsum informiert werden.

Noch befindet sich die Anwendung in Entwicklung, in einem ersten Schritt soll sie zunächst am "Testmarkt" Österreich erhältlich sein, bevor sie auch international verfügbar gemacht wird.

Vernetzung

Ende Februar steht bei Circle 17 ein weiterer Event auf dem Plan, bei dem sich 20 Start-ups mit nachhaltigen Dienstleistungen und Produkten auf Marktständen präsentieren und mit traditionellen Unternehmen vernetzen können. "Wir wollen, dass daraus wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Projekte entstehen", sagt Wundsam. Es gehe aber auch darum, traditionelle Unternehmen für innovative Ideen zu öffnen und ihnen dabei zu helfen, selbst nachhaltig zu werden. Start-ups könnten sie dabei unterstützen.

Milliardenmarkt

Für Start-ups werde es immer wichtiger, im ökologisch und sozialen Sinn nachhaltig zu sein. Es gehe zunehmend auch um die Auswirkungen, die ein junges Unternehmen habe, sagt Wundsam. "Ich sehe einen massiven Trend in diese Richtung", meint auch Entrepreneur Linder. Auch Investoren seien bereits auf das Thema aufmerksam geworden. "Das wird sich wirtschaftlich auszahlen. Es ist ein Milliardenmarkt, der hier entsteht." Mittlerweile gebe es auch ein gutes Angebot an Förderungen für nachhaltige Firmen, sagt Wundsam: „Es gibt aber noch Luft nach oben.“