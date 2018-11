Wiener Start-up will Städte um vier Grad abkühlen

Neben dieser Verdunstungskälte schützen Bäume und Pflanzen Gebäude und Straßen vor direkter Sonnenstrahlung. Begrünte Dächer haben zusätzlich den Effekt, dass sie Regen und Feuchtigkeit speichern und längerfristig wieder an die Umgebung abgeben können. „Die positiven Effekte von Grünflächen auf das Mikroklima von Städten waren auch bisher schon bekannt. Durch unsere Software ist dies aber erstmals schnell und einfach quantifizierbar bzw. kann so in die Planung einfließen“, erklärt Kraus.

Um spürbare Effekte zu erzielen, müsse man auch nicht zwangsläufig mehr Geld in die Hand nehmen. „Konventionell werden 0,5 bis drei Prozent der Gesamtbaukosten für die Gestaltung von Grün-Elementen verwendet. Unsere Simulation zeigt per Knopfdruck, wie dieses Geld optimal eingesetzt werden kann, also wo Bäume platziert oder Flächen begrünt werden sollten.“

Auch Ikea überzeugt

Die erst im Juni 2018 gegründete Firma, die acht Jahre Entwicklungs- und Forschungsarbeit – etwa an der Universität für Bodenkultur – vorweist, konnte bereits erste Erfolge feiern. So griffen die Planer von Ikea für die geplante Filiale am Westbahnhof in Wien auf die Expertise von Greenpass zurück.

Das Start-up berechnete, dass ein Planungsentwurf mit zahlreichen Grünelementen in der Fassade zu einer Temperaturverringerung von bis zu zwei Grad in der Umgebung führt. Ein zuvor ins Auge gefasster Glas-Kubus, der im Sommer die Hitzeentwicklung verstärkt hätte, wurde verworfen.