Lebende Ziegelsteine saugen CO2 auf

Unfruchtbare Regionen

Das wohl Imposanteste an dem neuen Ziegel ist, dass er autonom weiterwächst, wenn er geteilt wird. Jede Hälfte wächst also zu einem neuen Ziegel heran und Schäden heilen von selbst. Srubar glaubt, dass das Material besonders für unfruchtbare Regionen mit Ressourcenknappheit geeignet ist, etwa Wüsten oder die Arktis. „Oder gar in menschlichen Ansiedlungen auf anderen Planeten“, sagt er.

Nun arbeitet das Forscherteam an der Weiterentwicklung und Optimierung der Baustoffformel, um mechanische Eigenschaften, Funktionsfähigkeit und Langlebigkeit zu maximieren. Auch andere lebende Organismen mit unterschiedlichen biologischen Funktionalitäten werden erforscht. Diese Bakterien und Co-Kulturen von Bakterien sollen unter anderem Gifte in der Luft „spüren“ und darauf reagieren und unter unterschiedlichen Lichtformen aufleuchten oder fluoreszieren können. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg – derzeit steckt die Forschung noch in Kinderschuhen. „Wir gehen davon aus, dass das Material in den kommenden 5 bis 10 Jahren kommerziell verfügbar sein wird“, sagt Srubar.