"Face ID" für Bäume: Wie die Holzindustrie nachhaltig werden soll

Auf Ideensuche

Aus diesem Ansatz heraus wurde auch die Idee für den Hackathon an der BOKU geboren. Dabei gingen 70 Teilnehmer in 12 Teams auf Ideensuche. Innerhalb von 48 Stunden sollten sie konkrete Lösungsansätze finden, die eine transparente Nachvollziehbarkeit in der Lieferkette von Holz ermöglichen.

„Bei der Zusammenstellung der Teams haben wir darauf geachtet, dass wir Teilnehmer aus verschiedensten Studienrichtungen zusammenzubringen, um den interdisziplinären Austausch zu fördern und völlig neue Zugangsweisen zu ermöglichen“, so Georg Erlacher, Stiftungsvorstand der Evergreen Privatstiftung, die den ersten Hackathon der Holzwirtschaft ausgerichtet hat.

Auf diese Weise brachte man studierte Holz- und Forstwirte, Logistiker, Metallurgen, Mathematiker sowie IT-Entwickler mit den Schwerpunkten auf künstliche Intelligenz, Bilderkennung, maschinellem Lernen und App-Entwicklung aus dem gesamten deutschsprachigen Raum zusammen.