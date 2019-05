Mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit die Welt retten

Transparenz

Dabei kann die Digitalisierung in Nachhaltigkeitsfragen Menschen gezielt unterstützen und bietet große Chancen. „Die Transparenz und der Zugang zu Konsumoptionen wird einfacher. Es gibt Suchmaschinen, Vergleichsportale und Apps. Uns stehen permanent aktuelle Informationen zur Verfügung und zeitliche und örtliche Barrieren sind gefallen“, sagt Muster. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen rund um nachhaltigen Konsum. „Es gibt viele Apps oder Informationsportale, die uns dabei helfen, nachhaltige Produkte zu finden oder Labels zu vergleichen.“

Ein Beispiel ist die Produkt-Check-App ToxFox, die Aufschluss über hormonell wirksame Chemikalien in Kosmetika gibt, sowie über Giftstoffe in Kinderprodukten. Mit ToxFox können Verbraucher Strichcodes einscannen und direkt bei den Herstellern nachfragen ob und welche bedenklichen Inhaltsstoffe in ihren Produkten enthalten sind. Die Anfragen sollen Produkthersteller dazu motivieren, gefährliche Inhaltsstoffe durch Alternativen zu ersetzen. Je mehr Menschen nach den verwendeten Chemikalien fragen, so die Annahme, desto schneller werden die Hersteller reagieren und schadstofffreie Produkte auf den Markt bringen.

Apps reichen nicht

„Solche Apps sind nett und wichtig, aber die Zugriffszahlen zeigen, dass sie längst noch nicht in der Fläche angekommen sind. Es verändert sich bisher nur wenig“, sagt Muster. Insgesamt ist es immer noch viel zu schwierig und aufwändig, nachhaltig zu konsumieren. Da helfen auch die verbesserten Informationen nur wenig.

Dennoch gibt es laut Muster viele weitere Dinge, die jeder Mensch beitragen kann, um Konsum nachhaltiger zu gestalten. „Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, dass auch beim digitalen Konsum weniger mehr ist. Mit jeder Suchanfrage, mit jeder Nachricht, die wir verschicken, erzeugen wir Daten und verbrauchen Energie“, sagt Muster. „Daran denken viele Menschen nicht und wenn wir uns dies ein bisschen deutlicher vor Augen führen, wären wir schon ein kleines Stück weiter.“