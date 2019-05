Re:publica: "Wir brauchen eine vernünftige Debattenkultur im Netz"

Am Montag startete die dreitägige Netzkonferenz re:publica in Berlin. Der Andrang gleich zum Start war groß. Insgesamt gibt es in den drei Tagen über 600 Sessions von über 1000 Sprecherinnen und Sprechern unter anderem mit Sascha Labo, Sybille Berg und Markus Beckedahl.



Das Motto der diesjährigen re:publica ist „too long: didn’t read“ („tl;dr“). Das ist das Kürzel von Menschen, die im Internet keine Lust haben, lange Texte zu lesen, aber trotzdem mitreden möchten. Auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nahm in seiner Eröffnungsrede darauf Bezug, bei der der Saal regelrecht gestürmt wurde.

Warnung vor "toxischen Debatten"

Er sprach sich für eine „vernünftigere und zivilisiertere Debattenkultur im Internet“ aus und warnte vor „toxischen Debatten“. „Wenn uns die Zukunft dieser Demokratie am Herzen liegt, dann müssen wir uns um die politische Debattenkultur im Netz gemeinsam kümmern. Demokratie kann auch in Zukunft nur gelingen, wenn sie digital gelingt.“



Die demokratische Mehrheit dürfe sich nicht aus den digitalen Räumen zurückziehen und vertreiben lassen von den Gebrüll der Wenigen, so Steinmeier und bekam tosenden Applaus vom Publikum der Netzkonferenz. Von Facebook, Twitter und Google forderte Steinmeier „klare Regeln“ wie etwa ein „Herkunftssiegel für Informationen“ vor allem für politische Werbung - und eine „demokratische Regulierung“ dieser Netzwerke.