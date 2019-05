Re:publica steht dieses Jahr im Zeichen von „tl;dr“

Mit Frank-Walter Steinmeier kommt am Montag erstmals ein Bundespräsident auf die Digitalkonferenz re:publica nach Berlin. Es wird erwartet, dass Steinmeier in der Eröffnungsrede seine Themen Demokratie und Debattenkultur mit den Auswirkungen der Digitalisierung verknüpft. Im Anschluss soll es noch einen Presserundgang geben. Die dreitägige Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto „tl;dr: too long; didn“t read“.

Damit sei die re:publica dem Kleingedruckten gewidmet, erklärten die Veranstalter. „Den Fußnoten. Der Kraft der Recherche, dem Wissen und der Kontroverse. Der Notwendigkeit und Dringlichkeit, die Themen kritisch zu hinterfragen, die polarisieren, uns spalten - oder auch vereinen.“