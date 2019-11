"Wir sollten wie die Marsianer leben"

Diese Meinung teilt auch der Astrophysiker Gernot Grömer vom Österreichischen Weltraum Forum (ÖWF) und Field Commander der österreichischen Mars-Simulation AMADEE-18: „In der Raumfahrt lernt man, dass Ressourcen knapp bemessen sein können und man deshalb sorgsam damit umgehen muss.“ Man bekomme aber ein Gefühl, wo die Knackpunkte im ’Sparen am richtigen Ort’ liegen. „Das bedeutet aber nicht, ein karges Einsiedlerleben führen zu müssen, sondern sich bei jedem Konsumschritt bewusst zu sein, warum und wofür man etwas tut“, sagt er. In einer seiner Mars-Simulationen in Utah mussten die Forscher alleine schon darauf achten, nicht durch die falsche Wahl von Hygieneprodukten die Wasseraufbereitung zu gefährden.“

Welten verwandeln

Der Mensch kann laut der NASA-Expertin Gifford viel von anderen Planeten lernen, wo es keine Ressourcen gibt, die er verschwenden kann. Es sei an der Zeit, Welten umzugestalten – auch unsere. Sie ist besorgt, dass wir unseren eigenen Planeten in eine zweite Venus verwandeln. Den Grund dafür sieht sie in der Geschichte unseres Sonnensystems. Kurzer Rückblick: Die Venus habe sich von einem erdähnlichen Himmelskörper mit Ozeanen und etwa 20 Grad mehr als auf der Erde zu einem heißen Ball verwandelt, auf dem sogar Felsen schmelzen. Grund dafür war der Treibhauseffekt, der zum Verdampfen flüssigen Wassers geführt hat. Auch am Mars gab es mit großer Wahrscheinlichkeit Ozeane und eine Atmosphäre. Nun besitzt der Rote Planet auch kein Magnetfeld mehr, das ihn vor einer schädlichen kosmischen Strahlung schützt. Und er ist kalt. Ein Leben auf dem Mars könnte laut der NASA-Expertin aber auch ohne Weltraumanzug möglich sein. Allerdings erst in 700 Millionen Jahren.

„Ich denke, dass der Mensch, der den ersten Schritt auf den Roten Planeten setzen wird, bereits geboren ist“, ergänzt Grömer. Mit technischer Unterstützung haben Menschen es geschafft, kalte Winter zu überstehen, sich in Savannen anzusiedeln, oder permanente Außenposten auf den Polen zu errichten. Es sei ein logischer Schritt, diese Reise auch jenseits des Erdorbits auszudehnen.