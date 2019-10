Curiosity Rover entdeckt uralte Oase auf dem Mars

Wie die Wissenschaftler konstruierten, ging der Krater so tief ins Marsinnere hinein, dass Grundwasser von unten in das Becken drückte. Da es sich um eine nässere Periode gehandelt haben soll, dürften schließlich auch Bäche von oben in den Krater geflossen sein, welche den riesigen See inmitten der vermutlich schon damals kargen Landschaft prägten. Die Forscher vergleichen die Wasserfläche mit Salzseen, wie es sie heute im südamerikanischen Altiplano gibt.

Bäche und Wind

Durch die Bäche, die von den steilen Kraterhängen nach unten stürzten, wurde der Krater zunehmend mit Geröll und anderem Material angefüllt. Als der Mars dann schließlich mit einem trockeneren Klima konfrontiert war, versiegten die Bäche und damit trocknete auch der See aus - zumal das noch vorhandene Grundwasser nicht ausreichte, um sich einen Weg durch die Sedimentablagerungen zu bahnen.