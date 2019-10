So schräg klingt ein Mars-Beben: NASA veröffentlicht Tonspuren

In den Abendstunden höre man auch, was das SEIS-Team „Dinks and Donks“ getauft habe: Beim Abkühlen in den Abendstunden verziehen sich Bestandteile des Seismometers gegeneinander und machen Geräusche, ähnlich einem abkühlenden Motor nach dem Ausschalten. Auch von diesen „Dinks and Donks“ veröffentlichte die NASA ein Hörbeispiel.

Mit zahlreichen wissenschaftlichen Instrumenten soll „Insight“ („Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport“) für mindestens zwei Jahre das Innere des Mars erforschen und dabei vor allem mehr über dessen Aufbau und die Dynamik unter seiner Oberfläche in Erfahrung bringen.