Warum es am Mars nicht regnet oder schneit

Extreme Kälte

Der Niederschlag am Mars findet also nicht in Form von Regen oder dem üblichen Schnee statt, sondern eher in Form von Frost. Die Marsoberfläche ist in der Regel kälter als die Luft und wenn Wolken auf die noch kältere Oberfläche treffen, kühlt sich das Wasser ab und friert an der Oberfläche. So entsteht der Frost am Mars, schreibt die NASA. Der Mars-Rover Viking II habe in den 1970er Jahren eines Morgens Frost an der Oberfläche entdeckt.

Die Temperatur am Mars ist von hohen Unterschieden geprägt: In Äquatornähe erreichen die Temperaturen am roten Planeten immerhin maximal 27 Grad Celsius. Die mittlere Temperatur des Planeten liegt aber bei etwa −55 Grad Celsius - in der Nacht zeigt das Thermometer schon mal -85 Grad Celsius.