E-Bagger und Elektrokran: Klimasünder Baustelle wird grün

201 Baustellen in ganz Österreich, 23 allein in der Hauptstadt. Und das, nur auf den Straßen. Die Zahlen der ÖAMTC und der Stadt Wien verdeutlichen wieder: Sommerzeit ist Baustellenzeit. Nicht nur das stabile Wetter begünstigt besseres Vorankommen, in den Ferien ist auch das Verkehrsaufkommen um bis zu 20 Prozent geringer, wie Peter Lenz vom Baustellenmanagement der Stadt Wien weiß.

Grüne Baustellen

Doch trotz des geringen Verkehrs ist der Ausstoß klimaschädlicher Gase durch die permanent eingesetzten Baumaschinen hoch. Laut Gerald Babel-Sutter, CEO der Urban Future Global Conference GmbH, zählen sie nach Privat-Pkw zu den zweitgrößten Emittenten von Kohlendioxid, wie er in einem Interview erzählt. Zahlreiche Baumaschinenhersteller sind daher auf Elektromobilität umgestiegen. Hebekräne, Verlege-Maschinen, Radlader, Bagger oder Steinbruch-Maschinen werden zunehmend „grün“.